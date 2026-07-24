Immigration USA: Wie wird man US-Bürger? Nie mehr Green Card Lottery? WM-Recap, Podcast Hochzeit!Jetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 25: Immigration USA: Wie wird man US-Bürger? Nie mehr Green Card Lottery? WM-Recap, Podcast Hochzeit!
Die Bilder von Festnahmen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE gehen um die Welt. Doch erzählen sie wirklich die ganze Geschichte der Einwanderung in Amerika? Die Bilder von Festnahmen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE prägen derzeit die Nachrichten. Für Ricardia Bramley und KT Guttenberg sind sie der Anlass, den Blick auf die Geschichte der Einwanderung in den Vereinigten Staaten zu richten. Denn Konflikte rund um Migration gab es schon lange vor Donald Trump. Gleichzeitig wäre Amerika ohne die Millionen Menschen, die das Land aufgebaut, geprägt und verändert haben, kaum denkbar. Zwischen Green Card Lottery, Einbürgerung und persönlichen Erfahrungen erzählen die beiden Hosts auch ihre eigenen Einwanderungsgeschichten. Vom amerikanischen Traum geht es anschließend zur größten Fußballbühne der Welt. Shakira, Chris Martin, Justin Bieber, Burna Boy, ein riesiger Kinderchor und Madonna: Die Halftime Show des WM-Finales versammelte einige der größten Namen der Musikbranche. Doch war die Show wirklich gelungen – und braucht ein Fußball-WM-Finale überhaupt eine Inszenierung dieser Größenordnung? Zum Schluss gibt es noch einen besonderen Anlass zum Feiern: Make America GOOD Again erreicht die 25. Folge. Passend zum silbernen Podcast-Jubiläum dreht sich das große Schlussquiz rund um die Zahl 25. Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! KTs Empfehlung: A nation of immigrants von John F. Kennedy: https://www.lehmanns.de/shop/recht-steuern/41634908-9780062859693-a-nation-of-immigrants Credits: © TikTok: https://www.tiktok.com/@talksport/video/7664432605995044129?_r=1&_t=ZG-98BaNX6Kn8D Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/MakeAmericaGOODagain "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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