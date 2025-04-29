Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Sushi, Rubbellose & Regen auf dem Rummel

Staffel 1Folge 23
Folge 23: Sushi, Rubbellose & Regen auf dem Rummel

30 Min.Ab 12

Dennis startet mit Frühstück in den Tag und geht mit Nancy ins Gym. Xenia ist noch in der Heimat, fährt mit Freundinnen nach Tschechien und überrascht Paul mit einem Geschenk. Während Dennis und Nancy arbeiten, kaufen Gina und Can Rubbellose. Am Abend trifft sich die Villa – ohne Xenia – zum Sushiessen. Später geht’s für Paul, Can und Gina in die Bar, wo sie auf Ginas Kumpel David treffen. Xenia feiert derweil mit Freundinnen in Nürnberg – trotz Regen.

