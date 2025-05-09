Abschied, Ankunft, Überraschung – Ein Tag voller WegeJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 33: Abschied, Ankunft, Überraschung – Ein Tag voller Wege
30 Min.Ab 12
Nasrin kehrt früh morgens aus Köln zurück, während Dennis mit Tee und Online-Workout in den Tag startet. Paul, Xenia und Can planen ihre Heimreisen – Hof, Mannheim, Thüringen. Nach einer chaotisch hinterlassenen Villa und kleinen Kommunikationspannen trennen sich ihre Wege. Nasrin dreht auf der Dachterrasse, Paul wird von seiner Mutter abgeholt und überrascht später Freundinnen in seiner Heimat. Can kocht und massiert seine Mutter, während Xenia ihm ihre Modelmappe zeigt.
Make Me Famous
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
