Folge 40: Abschied, Panik und Pläne – Ein Tag voller Wendungen in der Content-Villa
Dennis macht sich bereit, der WG seinen Auszug zu verkünden – die Flüge nach Mallorca sind gebucht. Während Can unterwegs ist, plant Xenia ihren Tag mit dem Management. Gina bekommt Blumen, sucht aber ihre Bankkarte. Jona und Paul schmieden Karrierepläne, Xenia erleidet eine Panikattacke auf einem Event. Später trifft sie Leticia beim Instyle-Event. Zurück in der Villa brodelt es: Paul wundert sich, warum Dennis ihm nichts vom Auszug sagt.
