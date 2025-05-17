Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Neuer Tag, neue Dramen: Wer bleibt, wer geht?

Neuer Tag, neue Dramen: Wer bleibt, wer geht?

Make Me Famous

Folge 41: Neuer Tag, neue Dramen: Wer bleibt, wer geht?

30 Min.Ab 12

Xenia und Leticia sind zurück in der Villa und treffen auf Paul, Can, Jona und Gina. Paul erzählt Xenia vom bevorstehenden Auszug von Dennis, der bereits seine Sachen packt. Während Can und Paul zur Tankstelle fahren, reflektiert Paul beim Baden die Stimmung in der WG. Am nächsten Tag dreht sich alles um Content: TikTok-Tänze, Kooperationsdrehs, Songvorbereitungen und Reisepläne – das Villa-Leben bleibt turbulent.

