Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Abschiede, Aufräumen & ein geklautes Handy

JoynStaffel 1Folge 50
Abschiede, Aufräumen & ein geklautes Handy

Abschiede, Aufräumen & ein geklautes HandyJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 50: Abschiede, Aufräumen & ein geklautes Handy

30 Min.Ab 12

Nach Ginas Party herrscht Chaos in der Villa – es wird aufgeräumt, während einige noch feiern. Jona verabschiedet sich, Dennis und Nancy starten ihre Reise nach Kreta. Can wacht spät auf und entdeckt: Sein Handy wurde gestohlen – doch er und Freundin Selin finden es wieder. Zwischen Katerstimmung, Fast Food und Helium-Stimmen kocht Selin Ramen, Paul und Xenia bringen Noëlla zum Bus. Dennis und Nancy kommen auf Kreta an – Can putzt, Xenia hat Muskelkrämpfe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen