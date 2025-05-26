Abschiede, Aufräumen & ein geklautes HandyJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 50: Abschiede, Aufräumen & ein geklautes Handy
30 Min.Ab 12
Nach Ginas Party herrscht Chaos in der Villa – es wird aufgeräumt, während einige noch feiern. Jona verabschiedet sich, Dennis und Nancy starten ihre Reise nach Kreta. Can wacht spät auf und entdeckt: Sein Handy wurde gestohlen – doch er und Freundin Selin finden es wieder. Zwischen Katerstimmung, Fast Food und Helium-Stimmen kocht Selin Ramen, Paul und Xenia bringen Noëlla zum Bus. Dennis und Nancy kommen auf Kreta an – Can putzt, Xenia hat Muskelkrämpfe.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
12
