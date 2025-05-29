Chaos, Kaffee und Clubnächte: Ein Wochenende in der VillaJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 53: Chaos, Kaffee und Clubnächte: Ein Wochenende in der Villa
30 Min.Ab 12
Party, Alltag, Chaos: Paul, Can, Xenia und Gina feiern bis in die Nacht, am nächsten Tag wird gearbeitet, gesucht und reflektiert. Gina verliert (und findet) ihren Autoschlüssel gleich zweimal. Während die einen Müll entsorgen und einkaufen, gehen andere auf Dates oder ins Gym. Dennis beschäftigt sich mit dem Gedanken, ob er autistisch ist – und findet Antworten, die ihn besser verstehen lassen.
