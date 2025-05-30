Pizza, Planänderungen und Personalprobleme – Alltag in der VillaJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 54: Pizza, Planänderungen und Personalprobleme – Alltag in der Villa
30 Min.Ab 12
Erdbeben auf Kreta, Pizzaabende in der Villa und viele offene Fragen zur Zukunft: Während Dennis mit Mitarbeiterproblemen kämpft und Gina krank ist, chillen andere, sagen Dates ab oder fahren zur Apotheke. Paul will nach „MMF“ keinen normalen Job mehr und Xenia steckt mitten im Abschied. Dazu kommt Besuch von Ginas Mutter – und viel Reflexion zwischen Minigolf, Suppe und Content-Creation.
