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Match my Ex

Zurück in der Ex-Villa

JoynStaffel 2Folge 1vom 17.04.2026
Zurück in der Ex-Villa

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Match my Ex

Folge 1: Zurück in der Ex-Villa

38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Auf die fünf Single-Männer wartet die erste Challenge: Sie müssen ihre Exen mit einem potentiellen Traummann vermatchen. Wer handelt hier im Sinne der Ex und wer hat keine Lust auf Konkurrenz?

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