Vergangene Lieben und neue KonflikteJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 8: Vergangene Lieben und neue Konflikte
35 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Das romantische Date von Anna und Daniel nimmt eine unerwartete Wendung, als Annas Ex das Date crasht. Auch Henna wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert – und ein klärendes Gespräch entwickelt sich anders als gedacht. Zwischen Sabrina und Daniel kommt es zum Streit. In der zweiten X-Night übernehmen diesmal die Männer die Rolle der Matchmaker. Und nur eins ist sicher: Am Ende der Nacht muss ein Mann gehen.
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH