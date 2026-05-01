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Match my Ex

Vergangene Lieben und neue Konflikte

JoynStaffel 2Folge 8vom 01.05.2026
Vergangene Lieben und neue Konflikte

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Folge 8: Vergangene Lieben und neue Konflikte

35 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Das romantische Date von Anna und Daniel nimmt eine unerwartete Wendung, als Annas Ex das Date crasht. Auch Henna wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert – und ein klärendes Gespräch entwickelt sich anders als gedacht. Zwischen Sabrina und Daniel kommt es zum Streit. In der zweiten X-Night übernehmen diesmal die Männer die Rolle der Matchmaker. Und nur eins ist sicher: Am Ende der Nacht muss ein Mann gehen.

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