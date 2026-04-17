Match my Ex
Folge 4: Der erste Match Check
32 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Beim ersten offiziellen Match Check zeigt sich, welche Paare harmonieren und wo sich Konflikte anbahnen. Aurelia will endlich weg von den Red Flags, steht sich dabei aber selbst im Weg. Die erste X-Night verspricht intensive Gespräche und richtungsweisende Entscheidungen. Und: Eine neue Ex crasht die X-Night!
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH