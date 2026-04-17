Alte Gefühle, neue DynamikJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 2: Alte Gefühle, neue Dynamik
38 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Zwischen Tim und Emma kommt es schon kurz nach dem ersten Aufeinandertreffen zu ersten Annäherungen. Bei der ersten großen Party in der Villa wird ausgelassen gefeiert, doch gleichzeitig verschärfen sich bestehende Spannungen.
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH