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Match my Ex

Abschied und Neuanfang

JoynStaffel 2Folge 5vom 24.04.2026
Abschied und Neuanfang

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Match my Ex

Folge 5: Abschied und Neuanfang

33 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Für eine Ex ist die Zeit in der Villa schon nach der ersten X-Night vorbei. Sie muss die Villa verlassen und in die Exit-Hütte ziehen. Ein neuer Ex zieht die Villa und sorgt gleichzeitig für frischen Wind unter den verbliebenen Singles. Aurelia und Calvin O. bekommen die Chance, sich bei einem Einzeldate näherzukommen – das kommt bei Calvins Ex Christin überhaupt nicht gut an.

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