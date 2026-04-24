Match my Ex
Folge 5: Abschied und Neuanfang
33 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Für eine Ex ist die Zeit in der Villa schon nach der ersten X-Night vorbei. Sie muss die Villa verlassen und in die Exit-Hütte ziehen. Ein neuer Ex zieht die Villa und sorgt gleichzeitig für frischen Wind unter den verbliebenen Singles. Aurelia und Calvin O. bekommen die Chance, sich bei einem Einzeldate näherzukommen – das kommt bei Calvins Ex Christin überhaupt nicht gut an.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH