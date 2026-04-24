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Match my Ex

Flirts und Tränen

JoynStaffel 2Folge 6vom 24.04.2026
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Folge 6: Flirts und Tränen

36 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der nächste Match Check sorgt mit einem überraschenden Twist für Aufregung unter den Kandidat:innen. Bei der anschließenden Party wird nicht nur wild geflirtet, es fließen auch Tränen. Höhepunkt der Nacht: Eine neue Mitbewohnerin zieht in die Ex-Villa ein und wirbelt die Dynamik ordentlich durcheinander. Emotionen kochen hoch und die Fronten verschieben sich. Auf die Bewohner warten spannende Veränderungen.

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