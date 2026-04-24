Match my Ex
Folge 6: Flirts und Tränen
36 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Der nächste Match Check sorgt mit einem überraschenden Twist für Aufregung unter den Kandidat:innen. Bei der anschließenden Party wird nicht nur wild geflirtet, es fließen auch Tränen. Höhepunkt der Nacht: Eine neue Mitbewohnerin zieht in die Ex-Villa ein und wirbelt die Dynamik ordentlich durcheinander. Emotionen kochen hoch und die Fronten verschieben sich. Auf die Bewohner warten spannende Veränderungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH