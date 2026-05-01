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Match my Ex

Emotionen am Limit: Romantik und Ärger

JoynStaffel 2Folge 7vom 01.05.2026
Emotionen am Limit: Romantik und Ärger

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Folge 7: Emotionen am Limit: Romantik und Ärger

38 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Joanna ist sauer auf Calvin S., weil er Christin beim Flaschendrehen geküsst hat. Anna und Danjel genießen ein romantisches Einzeldate am Strand. Doch das idyllische Date wird plötzlich von einer bösen Überraschung unterbrochen. Währenddessen sorgt auf der Party in der Villa ein überraschender Kuss für Aufregung. Emotionen und Drama sind in dieser Folge garantiert.

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