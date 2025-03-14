Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 46
Folge 46: Striptease

22 Min.Ab 12

Harry hat einen Traum: einmal mit seinem Motorrad die amerikanische Route 66 entlangdüsen. Gattin Gudrun geht allerdings jedes Verständnis für Harrys teures Hobby ab. Bis seine Maschine für den Trip fit ist, benötigt der Versicherungsvertreter noch sehr viel Geld. Darum beschließt Harry gemeinsam mit seinem Kumpel Franz die Kasse als Stripper aufzubessern. Doch Gudrun lüftet das Geheimnis ihres Mannes und sieht Rot ...

