Mein dunkles Geheimnis
Folge 51: Die gekaufte Tochter
23 Min.Ab 12
Marita hatte vor Jahren eine Affäre mit dem Amerikaner Henry. Als neun Monate später ihre gemeinsame Tochter zur Welt kam, zahlt Henry brav Unterhalt für das Mädchen, auch wenn er es bisher nie gesehen hat. Was Henry nicht weiß: Marita hat das Baby kurz nach der Geburt ohne sein Wissen zur Adoption freigegeben! Als Henry nun 16 Jahre später überraschend vor der Tür steht und endlich seine Tochter kennenlernen will, hat die Friseurin ein dickes Problem ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1