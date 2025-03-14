Mein dunkles Geheimnis
Folge 63: Eine tierische Entführung
23 Min.Ab 12
Elviras Leben dreht sich nur noch um ihre Yorkshire-Terrier. Die Freundschaft zu Marlene ist an der tierischen Konkurrenz bereits zerbrochen. Doch mittlerweile leidet auch Elviras Familie unter der hundeverrückten Frau: Wegen teurer Accessoires für die Vierbeiner herrscht Ebbe in der Kasse. Doch dann verschwinden die beiden Wauzis. Frauchen Elvira ist sich sicher: Ihre Lieblinge wurden entführt! Steckt tatsächlich Marlene hinter dem skrupellosen Tier-Kidnapping?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1