Mein dunkles Geheimnis

Die Analphabetin

SAT.1Staffel 1Folge 75
Die Analphabetin

Mein dunkles Geheimnis

Folge 75: Die Analphabetin

23 Min.Ab 12

Nadines (34) Leben scheint endlich einmal perfekt: Sie ist frisch verliebt in Roman (36) und lernt gerade dessen pubertierende Tochter Cindy (15) kennen. Doch Nadine hat ein Handycap, das sie immer mühsamer verbirgt: Sie kann weder richtig lesen noch schreiben. Aus verschiedenen brenzligen Situationen schwindelt sich Nadine erfolgreich heraus, doch dann wird ihr Analphabetismus zur lebensgefährlichen Falle für Cindy! Zerstört Nadine Lebenslüge ihr Glück und eine ganze Familie?

