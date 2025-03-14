Mein dunkles Geheimnis
Folge 83: Im falschen Körper
23 Min.Ab 12
Bauzeichner Peter (29) lernt seine Traumfrau kennen. Was Mobilfunk-Expertin Anna allerdings nicht ahnt: Peter war mal eine Frau! Erst vor einigen Wochen hat sich der 29-Jährige nach Hormonbehandlungen und Alltagsleben als Mann auch der OP zur Geschlechtsangleichung unterzogen. Noch fühlt sich Peter allerdings nicht als "ganzer" Mann, denn er hat noch keine sexuelle Erfahrung! Seiner neuen Flamme wagt Peter das allerdings (noch) nicht zu gestehen ...
