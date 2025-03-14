Mein dunkles Geheimnis
Folge 86: Falscher Verdacht
22 Min.Ab 12
Als Ines (36) nach Hause kommt, gerät sie in einen Streit zwischen ihrem 17-jährigen Sohn Julian und ihrem Lebensgefährten Maik (40). Als sie kurz darauf blaue Flecken am Arm ihres Kindes entdeckt, verdächtigt sie Maik, der alles abstreitet. Julian redet sich mit einem Fahrradsturz heraus. Ines' Sorgen um ihren Sohn wachsen weiter, als sie von seinem Noten-Absturz in der Schule erfährt und miterlebt, wie er und sein bester Freund Nico (17) wild auf einander losgehen.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1