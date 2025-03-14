Mein dunkles Geheimnis
Folge 135: Die böse Stiefmutter
22 Min.Ab 12
Der schwerreiche Jens Böttcher hat sich die 40 Jahre jüngere Miriam angelacht und geheiratet. Aus lauter Angst vor dem Alleinsein bekommt der ehemalige Rechtsanwalt allerdings nicht mit, dass seine Ehefrau ein falsches Spiel spielt und es nur auf Jens' Vermögen abgesehen hat. Dessen Sohn riecht den Braten, als immer mehr Geld vom Konto seines Vater verschwindet. Der Banker setzt alle Hebel in Bewegung, seine raffgierige Stiefmutter in die Schranken zu weisen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1