Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das geheimnisvolle Baby

SAT.1Staffel 2Folge 11
Das geheimnisvolle Baby

Das geheimnisvolle BabyJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 11: Das geheimnisvolle Baby

23 Min.Ab 12

Ina (35) und ihr Mann Gernot (38) finden auf einem Parkplatz ein Baby. Das kinderlose Paar beschließt das Baby einfach mit nach Hause zu nehmen. Doch bereits wenige Tage später liegt ein Erpresserbrief vor der Tür der Eheleute. Sie sollen 20.000 Euro zahlen, sonst fliegt das Baby-Geheimnis auf! Woher stammt das Baby und wer steckt hinter der Erpressung?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen