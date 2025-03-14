Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 13
23 Min.Ab 12

Die hochschwangere Nelly (28) entdeckt sexy Unterwäschefotos von sich im Internet. Völlig verzweifelt macht sie sich mit ihrem besten Freund Tim (27) auf die Suche nach dem Schuldigen. Der Verdacht fällt auf Nellys Verlobten Benno (31), doch der beteuert seine Unschuld. Bei der Schwangerschaftsgymnastik macht Nelly eine ungeheuerliche Entdeckung! Noch mehr Frauen sind von dem schmutzigen Internet-Skandal betroffen. Steckt wirklich Benno hinter der gemeinen Sexfoto-Attacke?

