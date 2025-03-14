Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mama Frieda (40) braucht Luxus, doch ihr Mann Lothar (42) ist arbeitslos. Angeblich hat der ehemalige Geschäftsführer in der Boutique von Friedas Eltern 12.000 Euro unterschlagen. Dafür soll Lothar nun büßen. Frieda zwingt ihren Mann Autoscheiben zu waschen und in der Fußgängerzone zu musizieren. Lothar reicht es, er will seine Unschuld beweisen und kommt einem hinterhältigen Betrug auf die Spur.

