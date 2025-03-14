Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Gefahr unter Wasser

SAT.1Staffel 2Folge 19
Gefahr unter Wasser

Gefahr unter WasserJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 19: Gefahr unter Wasser

23 Min.Ab 12

Tauchlehrer Andre (33) bringt eine Tauchschülerin in Lebensgefahr. Um die Tauchschule nicht zu gefährden, will sich Andres Geschäftspartner Julian (36) von ihm trennen. Andre beteuert seine Unschuld. Er glaubt, dass sich seine ehemalige Angestellte Kathleen für ihre Kündigung rächen will. Ist Andre wirklich unschuldig oder spielt Julian ein falsches Spiel?

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
