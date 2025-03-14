Mein dunkles Geheimnis
Folge 19: Gefahr unter Wasser
23 Min.Ab 12
Tauchlehrer Andre (33) bringt eine Tauchschülerin in Lebensgefahr. Um die Tauchschule nicht zu gefährden, will sich Andres Geschäftspartner Julian (36) von ihm trennen. Andre beteuert seine Unschuld. Er glaubt, dass sich seine ehemalige Angestellte Kathleen für ihre Kündigung rächen will. Ist Andre wirklich unschuldig oder spielt Julian ein falsches Spiel?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
