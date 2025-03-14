Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 14
22 Min.Ab 12

Linda wird von ihrer Kollegin Meike erpresst, weil sie einen Nebenjob als Stripperin hat. Als sich die Käseverkäuferin nicht auf die Erpressung einlässt, verpetzt Meike sie bei Chef Rüdiger. Der nutzt die Situation aus und verlangt sexuelle Gefälligkeiten von seiner Angestellten. Nur Praktikant Nico hält zu der hübschen Linda und will ihr helfen. Als Nico sie zu Hause besucht, kommt er ihrem Geheimnis auf die Spur.

SAT.1
