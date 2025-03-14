Mein dunkles Geheimnis
Folge 2: Doppel-D-Alarm
23 Min.Ab 12
Nach einer Brustverkleinerung erlebt die 29-jährige Nele eine bitterböse Überraschung. Statt eines straffen B-Körbchens hat Nele nun Doppel D. Nele ist sich sicher, dass sie das Opfer eines Ärztefehlers ist und will Schönheitschirurg Dr. Axel Meuer (48) verklagen. Doch Nele findet heraus, dass Dr. Meuer bestochen wurde. Steckt Neles Mutter Ingrid (61) hinter dem unfassbaren Betrug?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1