Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 2
23 Min.Ab 12

Nach einer Brustverkleinerung erlebt die 29-jährige Nele eine bitterböse Überraschung. Statt eines straffen B-Körbchens hat Nele nun Doppel D. Nele ist sich sicher, dass sie das Opfer eines Ärztefehlers ist und will Schönheitschirurg Dr. Axel Meuer (48) verklagen. Doch Nele findet heraus, dass Dr. Meuer bestochen wurde. Steckt Neles Mutter Ingrid (61) hinter dem unfassbaren Betrug?

