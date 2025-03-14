Mein dunkles Geheimnis
Folge 17: Der sexy Schandfleck
22 Min.Ab 12
Ein Bordell in der Nachbarschaft bringt die seriöse Partnervermittlerin Evelyn Rose (51) auf die Palme. Die Kundschaft bleibt weg und das Institut steuert auf den Ruin zu. In ihrer Verzweiflung mobilisiert Evelyn alle Nachbarn um das Bordell und Chefin Geraldine (48) zu vertreiben. Von ihrem Ehemann Udo (50) ist die resolute Evelyn zutiefst enttäuscht, denn er unterstützt ihren Kampf gegen die erotische Konkurrenz nicht. Was hat Udo zu verbergen?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1