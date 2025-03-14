Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 6
Folge 6: Bis dass der Tod Euch scheidet

22 Min.Ab 12

Claudias (31) Mutter Hannelore ist plötzlich verstorben. Bereits auf der Beerdigung präsentiert Vater Thomas (60) seine russische Geliebte Tatjana (48). Als Claudia erfährt, dass Tatjana das gesamte Vermögen ihrer Mutter erbt, beginnt sie an einem natürlichen Tod zu zweifeln. Was haben Wolfgang und Tatjana der verstorbenen Hannelore angetan?

SAT.1
