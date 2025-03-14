Hilfe mein Bruder liebt mich!Jetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 139: Hilfe mein Bruder liebt mich!
23 Min.Ab 12
Blumenverkäuferin Saskia Schirmer und Assistenzarzt Tom Hübner sind frisch verlobt. Tom kommt aus reichem Hause. Seine Eltern halten gar nichts von der Verbindung mit dem Blumenmädchen. Mutter Silvie findet Saskia nicht standesgemäß. Vater Klaus dagegen lehnt die künftige Schwiegertochter aus ganz eigenen Gründen ab. Die Liebe zwischen Saskia und Tom scheint keine Zukunft zu haben. Und die Wahrheit bringt die junge Blumenverkäuferin in Lebensgefahr.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1