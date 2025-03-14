Mein dunkles Geheimnis
Folge 21: Lehrer unter Druck
23 Min.Ab 12
Doris (43) ist ziemlich verunsichert. Ihr Ehemann, der Lehrer Torben (47), hat sich in letzter Zeit stark verändert. Seinen geliebten Vollbart hat er abrasiert, die Beine sind glatt rasiert und ein ominöses Paket mit High Heels in Torbens Größe beunruhigen Doris ebenso wie die Tatsache, dass er neuerdings nur noch am Handy hängt. Steckt vielleicht eine Geliebte dahinter oder Torbens neuer Kollege, der schwule Referendar Dennis?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1