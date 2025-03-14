Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 92
Folge 92: Arzt unter Alkohol

23 Min.Ab 12

Chefarzt Simon gerät unter Verdacht, ein Alkoholproblem zu haben. Ehefrau Maja hält zunächst zu ihm, doch während Simons Zwangsurlaub häufen sich die Indizien, dass der Chefarzt heimlich trinkt. Doch weiterhin bestreitet Simon jeglichen Alkoholmissbrauch. Nachdem dann das Kindermädchen Simon beschuldigt, sie sexuell bedrängt zu haben, wirft Maja ihren Mann hinaus. Ist der Chefarzt wirklich so unschuldig wie er tut?

