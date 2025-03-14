Mein dunkles Geheimnis
Folge 108: Beste Feindinnen
23 Min.Ab 12
Mia und Eva sind seit ihrer Kindheit beste Freundinnen. Beide planen, ihre Freunde Volker und Heiko am selben Tag zu heiraten. Doch im begehrten Standesamt ist an diesem Tag nur noch ein einziger Termin frei, den Eva zufällig für sich und Heiko reservieren kann. Zum ersten Mal kommt es zwischen den Freundinnen zum ernsten Streit. Plötzlich versucht jemand mit allen Mitteln, Evas und Heikos Hochzeit zu sabotieren: Ob wirklich Mia dahintersteckt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1