Mein dunkles Geheimnis
Folge 120: Drei gegen Hai
22 Min.Ab 12
Carla lebt mit ihrem Sohn Fynn in einem Haus, das luxussaniert werden soll. Mit 10.000 Euro will der Hauseigentümer Goldstein jedem Mieter den Auszug schmackhaft machen. Doch Carla ist auf eine bezahlbare Wohnung angewiesen und will nicht gehen. Aus lauter Schikane stellt Goldstein im Haus das Wasser ab. Dann beschuldigt er Fynn, sein Luxusauto mit seinem Fahrrad beschädigt zu haben ...
