Mein dunkles Geheimnis
Folge 42: Der verdächtige Nachbar
23 Min.Ab 12
Bärbel (45) erkennt ihren Nachbarn Gerd (52) nicht wieder. Der Volkshochschullehrer, der immer knapp bei Kasse ist, scheint plötzlich im Geld zu schwimmen. Eine adrette Putzfrau, ein nagelneuer Oldtimer-Schlitten - Bärbel kann sich all diesen Luxus nicht erklären. Woher kommt Gerds plötzlicher Reichtum? Also fängt sie an, ihrem Nachbarn hinterherzuspionieren. Bärbel beobachtet, wie er sich in einer Plattenbausiedlung mit Jugendlichen trifft. Dealt Gerd etwa mit Drogen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1