Mein dunkles Geheimnis
Folge 43: Grüße aus London
23 Min.Ab 12
Veronikas (42) Tochter Sara (19) ist vor einigen Wochen nach England gegangen, um dort als Au-Pair zu arbeiten. Bei einem Einkaufsbummel mit Freundin Karen (45) kommt dann der Schock für Veronika: Karen ist der festen Überzeugung, Sara in einer jungen Frau mit rotem Schal erkannt zu haben. Der Schal ist ein Designerstück einer deutschen Boutique, den Sara am nächsten Tag auf einem Foto aus London trägt. Karen weckt Misstrauen in Veronika. Ist Sara wirklich noch in England?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1