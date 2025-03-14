Mein dunkles Geheimnis
Folge 45: Schwiegersohn des Grauens
24 Min.Ab 12
Die 30-jährige Julia hat endlich ihren Mr. Right gefunden. Heute sollen Mutter Regine, Vater Henry und ihre Schwester Sabrina (28) ihren neuen Freund kennenlernen. Doch statt eines gepflegten sympathischen Vorzeige-Schwiegersohns betritt Sebastian, auch genannt 'Suffi', das Café. Die Familie ist über den ungepflegten Mann ohne Manieren geschockt und kann nicht glauben, dass die beiden ernsthaft liiert sind. Schwester Sabrina glaubt, dass da etwas nicht stimmt.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
