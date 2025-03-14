Mein dunkles Geheimnis
Folge 48: Höllenengel
24 Min.Ab 12
Werkstattbesitzer Mirko (40) macht sich Sorgen um seine Freundin und Mitarbeiterin Suanne (38). Seit ein neuer Kunde der Werkstatt sein Motorrad zur Reparatur überlassen hat, ist Susanne wie ausgewechselt. Sie flüchtet aus der Werkstatt, verschließt sich immer mehr vor Mirko und ist bei der Arbeit nur noch gereizt. Mirko hat das ungute Gefühl, dass sein neuer Kunde und seine Motorradgang etwas mit Susannes Verhaltensänderung zu tun haben, doch sie streitet es vehement ab.
Alle 5 Staffeln und Folgen
