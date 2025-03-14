Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die Hausfrau und der Millionär

SAT.1Staffel 4Folge 64
Die Hausfrau und der Millionär

Die Hausfrau und der MillionärJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 64: Die Hausfrau und der Millionär

24 Min.Ab 12

Julia Bofinger (33) will nochmal richtig durchstarten. Jetzt, wo Teenie-Tochter Valeska (14) aus dem Gröbsten raus ist, beschließt die Alleinerziehende, ihren Traumberuf zu ergreifen: Reporterin. Doch um das dafür nötige Volontariat bei einem Lifestyle-Magazin zu ergattern, muss sie sich beweisen. Julia braucht einen echten Reißer. In der Kontaktanzeige eines Millionärs wittert die angehende Journalistin ihre Chance ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen