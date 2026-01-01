Mein dunkles Geheimnis
Folge 78: Nachts in der Wäscherei
24 Min.Ab 12
Zwar liebt Elke ihren Job in einer Wäscherei, doch Chefin Larissa kennt nur ein Ziel: Elke muss weg! Der Grund: krankhafte Eifersucht. Da sich Elke und Wäscherei-Chef Armin gut verstehen, ist Larissa überzeugt, dass da mehr läuft zwischen ihrem Mann und der Angestellten. Für Elke der reinste Spießrutenlauf. Und dann geschieht in der Wäscherei Merkwürdiges: der Waschraum wird verwüstet, Kleider verschwinden und ein nicht ausgeschaltetes Bügeleisen führt fast zur Brandkatastrophe.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1