Mein dunkles Geheimnis
Folge 93: Ausgetrickst
23 Min.Ab 12
Michaela wurde positiv auf Drogen getestet und hat das Sorgerecht für ihren Sohn Tim verloren. Verzweifelt beteuert sie, in ihrem Leben noch nie Drogen konsumiert zu haben. Doch ihr Ex-Mann Christoph sitzt am längeren Hebel und will Michaela auch noch das seltene Besuchsrecht entziehen. Haben Christoph und seine neue Partnerin Angelika den Test manipuliert? Treibt Michaelas Freundin Tanja ein falsches Spiel? Oder ist die junge Mutter selbst am Ende gar nicht so unschuldig?
