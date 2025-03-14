Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 96
23 Min.Ab 12

Der Rommé-Dienstag ist für Karin, Ingrid und Waldtraut seit Jahren eine Institution. Auch Iris würde um keinen Preis auf die wöchentliche Sahnetorte mit Likörchen bei einer gepflegten Partie verzichten. Doch als die Gruppe von der gemeinsamen Urlaubskasse verreisen will, benimmt sich Iris wie ausgewechselt. Sie versäumt die Treffen, reagiert aufbrausend auf die Fragen der Freundinnen und scheint es auch mit der Wahrheit nicht mehr allzu genau zu nehmen. Was ist bloß mit ihr los?

SAT.1
