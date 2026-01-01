Mein dunkles Geheimnis
Folge 129: Unheimliche Begegnung
22 Min.Ab 12
Tina und ihr Verlobter Bruno wollen in Kürze nach Mallorca übersiedeln. Da taucht vor ihrer Wohnung ein vermummter Mann auf. Tina ist wie elektrisiert. Sie glaubt, dass sie ihren Exfreund, Brunos Bruder, wiedererkannt hat und spürt schlagartig, dass sie Jonathan noch liebt. Ihre große Liebe hatte sich nach einer tödlichen Kneipen-Schlägerei vor einem Jahr ins Ausland abgesetzt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Beate macht sich Tina auf die Suche nach dem Kapuzenmann.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1