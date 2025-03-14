Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Wo die Liebe hinfällt

SAT.1Staffel 5Folge 9
Wo die Liebe hinfällt

Wo die Liebe hinfälltJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 9: Wo die Liebe hinfällt

23 Min.Ab 12

Jana ist seit einem Jahr glücklich mit Rechtsanwalt Markus liiert. Zu ihrem Einjährigen hat sich das mollige Vollweib etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Doch die Überraschung geht mächtig in die Hose, denn Markus (30) ist nicht allein. Marietta, die neue Kollegin in der Kanzlei, bringt Jana zur Weißglut. Was hat die attraktive, schlanke Blondine vor? Will sie einen Keil zwischen Jana und Markus treiben oder verfolgt die 25-Jährige etwa doch einen ganz anderen Plan?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen