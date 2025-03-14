Gute Stiefmutter, böse StiefmutterJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Gute Stiefmutter, böse Stiefmutter
Völlig aufgewühlt steht Chantal (16) plötzlich vor ihrer Adoptivmutter Margit (42), die sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat. Chantal ist verzweifelt, weil sich ihr Vater kaum noch Zeit für sie nimmt und seine neue Partnerin die 16-Jährige nicht leiden kann. Margit ist stinkwütend und möchte ihren Ex-Mann zur Rede stellen. Doch der ist nicht erreichbar. Also nimmt sie Chantal mit zu sich. Doch Margits Sohn Stefan (18) traut seiner Stiefschwester nicht über den Weg ...
