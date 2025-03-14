Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 10
23 Min.Ab 12

Drama bei der Blutspende: Frank Berger (43) erfährt, dass sein Sohn Tom (19) nicht sein leibliches Kind sein kann. Für Frank bricht eine Welt zusammen: Hat ihn seine Frau Diana (41) etwa betrogen? Diana bestreitet das: Sie wäre Frank immer treu geblieben - es müsse sich um ein Missverständnis handeln. Frank und Diana befürchten das Schlimmste: Wurde ihr Kind etwa bei der Geburt vertauscht?

