Mein dunkles Geheimnis
Folge 18: Schwestern wider Willen
24 Min.Ab 12
Die Stiefschwestern Lea (16) und Selina (16) zoffen sich ununterbrochen. Ihre Eltern Pia (35) und Jan (40) sind genervt von ihren Töchtern. Als plötzlich Geld aus der Haushaltsdose verschwindet, hängt der Haussegen endgültig schief. Noch weiß niemand, dass Lea das Geld geklaut hat, um es ihrem leiblichen Vater Lutz zu geben. Die 16-Jährige hat über das Internet mit ihm Kontakt aufgenommen. Nach 13 Jahren treffen die beiden sich das erste Mal wieder ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
