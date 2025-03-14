Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der falsche Vater

SAT.1Staffel 5Folge 14
Der falsche Vater

Der falsche VaterJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 14: Der falsche Vater

23 Min.Ab 12

Seit vier Jahren ist Maja Weber nun schon Single, doch der richtige Mann will einfach nicht auftauchen. Dabei wünscht sich die 36-Jährige sehnlichst ein Kind. In ihrer Verzweiflung entscheidet sie sich für eine künstliche Befruchtung und wird auf Anhieb schwanger. Doch als ihr Sohn Levi geboren ist, wird der Wunsch, den Samenspender ihres Babys kennenzulernen, immer stärker. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sophie (33) macht sie sich auf die Suche nach ihm.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen