Mein dunkles Geheimnis
Folge 15: Unbefleckte Empfängnis
24 Min.Ab 12
Anja Gruber (33) fällt aus allen Wolken: sie ist schwanger. Doch das kann nicht sein, denn die 33-Jährige hatte seit Ewigkeiten keinen Sex mehr. Oder vielleicht doch und sie kann sich nur nicht mehr erinnern? Auf der letzten Party hat sie ziemlich tief ins Glas geschaut, kann es sein, dass sie mit einem der Männer abgestürzt ist? Anja muss unbedingt herausfinden, wer sie geschwängert haben könnte und lässt den Abend Revue passieren.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
